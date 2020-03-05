باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج) سيجري وزير الدفاع الجورجي إراكلي غاريباشفيلي والوفد المرافق له زيارة رسمية لأذربيجان في 5 مارس. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه من المخطط عقد عدة اجتماعات الوفد الجورجي في بلدنا خلال اللقاء. ستستمر الزيارة حتى 6 مارس.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الجورجي يزور أذربيجان

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