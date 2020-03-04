دول "أوبك +" تناقش في فيينا قيودًا جديدة على إنتاج النفط

باكو، 4 مارس، أذرتاج

في فيينا ستناقش الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك قيوداً جديدة على إنتاج النفط.

تفيد أذرتاج نقلاً الوسائل الإعلامية الأجنبية أن وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر الدول المصدرة للنفط محمد عرقاب قال إن الاجتماع سيناقش طرق تقليل حجم النفط غير المستخدم في سوق النفط بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا وإدخال قيود جديدة وهامة على الإنتاج. وقال إن الاتجاه لمواصلة قرار خفض إنتاج النفط في ديسمبر 2019 هو إجماع بين الدول المنتجة للنفط الأخرى، بما في ذلك روسيا وأوبك.

من الجدير بالذكر أنه من المتوقع عقد الاجتماع ال178 للمجلس الوزاري لأوبك في فيينا يومي 5 و6 مارس والاجتماع الثامن لوزراء أوبك. من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر لجنة المراقبة المشتركة لوزراء "أوبك+"(JMMC) في 4 مارس.

تجدر الإشارة إلى أنه في 6 ديسمبر 2019، في الاجتماع السابع لوزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك تم اتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج اليومي ل"أوبك+" إلى 500 ألف برميل إضافي. وفقًا ل"بيان التعاون الجديد" ، فإن التزام أذربيجان يبلغ 27 ألف برميل. اعتباراً من يناير من هذا العام يتعين على أذربيجان الإبقاء على إنتاج النفط اليومي عند 769 ألف برميل.