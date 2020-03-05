باكو، 5 مارس، أذرتاج أقال الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم مير دامد مير صديق صادقوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي

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