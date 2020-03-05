  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    أقال الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم مير دامد مير صديق صادقوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا للسلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا للسلطة التنفيذية بمحافظة نفطتشالا
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
    سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    بث برنامج خاص مكرس للذكرى المئوية لوكالة أذرتاج على التلفزيون الياباني