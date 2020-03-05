البرلمان الأوكراني يقيل أليكسي غونشاروك عن منصب رئيس الوزراء

كييف، 5 مارس، أميل حسينلي، أذرتاج

أقالت الرادا العليا- البرلمان الأوكراني- أليكسي غونتشاروك عن منصب رئيس الوزراء.

تفيد أذرتاج أن 353 عضوا من أعضاء البرلمان أيد الإقالة في جلسته غير العادية، اليوم الأربعاء.

غادر أعضاء الحكومة الجلسة بعد اعتماد قرار الإقالة.

من الجدير بالذكر أن أليكسي غونشاروك قدم طلب الاستقالة إلى الرادا العليا.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رشح دينيس شميغال لمنصب رئيس الوزراء الجديد. قدم فلاديمير زيلينسكي هذا الاقتراح في جلسة لحزب "خادم الشعب". استجاب أعضاء الحزب في الاجتماع بشكل إيجابي لترشيح شميغال لمنصب رئيس الوزراء.