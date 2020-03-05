ارتفاع عدد وفيات جراء انتشار "كورونا" الى 3 آلاف و15 حالة

بكين، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 3 آلاف و15 حالة.

وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية الصينية للصحة أن عدد الإصابات وصل إلى 139 إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس 80 ألفًا و565 إصابة. وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 31 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

تعافي 52 ألف و109 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى. إن حالة 5 آلاف 952 مريض هي خطير. يخضع 32 ألف و870 شخص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين لإشراف طبي.

تم تسجيل أكثر من 12 الف إصابة و214 وفاة في 78 دولة الى جانب الصين.