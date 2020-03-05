إصدار الكتاب الثالث لملتقى الإيسيسكو الثقافي

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا جديدا في سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية الدورية التي يحتضنها "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"، يتضمن وقائع اللقاء الثالث للملتقى الذي استضاف الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية؛ والأستاذ محمد الصديق معنينو صحفي وكاتب مغربي تقلب في عدة مهام من أبرزها مديرا للتلفزة المغربية وكاتبًا عاما لوزارة الاتصال؛ والأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، وكان بعنوان "مستقبل الإعلام: من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية"، وتم عقده يوم الثلاثاء 21 من يناير الماضي بمقر الإيسيسكو في الرباط.

يقع الإصدار في 62 صفحة من القطع الصغير، ويتضمن كلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو؛ والورقات البحثية التي قدمها الأساتذة المشاركون في الملتقى، ونبذة تعريفية من سيرهم الذاتية، إضافة إلى التعقيبات والأسئلة التي طرحت عقب اللقاء، مع صور توثيقية للقاء. وقد قدّم لهذا الإصدار المشرف على الملتقى الدكتور عبد الإله بنعرفة، المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو.

وقد تناول الأساتذة عدة قضايا تتعلق بمستقبل الإعلام في عصر التحديات التكنولوجية الحديثة التي أوجدت منافسا قويا للصحافة الورقية هي الصحافة الإلكترونية إلى الحد الذي دفع فيليب مايرز في كتابه "النهاية الحتمية للإعلام الورقي" إلى تحديد سنة 2043 لصدور آخر مطبوعة ورقية. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من صناعة الأخبار. لكن كل هذه التطورات أفرزت ظواهر سلبية وإيجابية لم يتم قياسها وتحليلها بالشكل الكافي. ويأتي هذا الإصدار الجديد من إصدارات ملتقى الإيسيسكو الثقافي ليطرح هذه الإشكالية الكبرى ويرسم آفاق التطورات التقنية لمستقبل الإعلام.