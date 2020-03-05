البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ5 مارس

باكو، 5 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس / آذار.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 5 مارس / آذار كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0275

أورو EUR 1 1.8358

دولار استرالي AUD 1 1.1302

روبل بلاروسي BYN 1 0.771

ريال برازيلي BRL 1 0.3896

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113

كرون دنماركي DKK 1 0.2458

لاري جورجي GEL 1 0.6008

روبي هندي INR 1 0.0237

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187

دولار كنادا CAD 1 1.2852

دينار الكويت KWD 1 5.571

رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4064

بيسو المكسيك MXN 1 0.0914

جنيه مصري EGP 1 0.1089

لاي مولدوفا MDL 1 0.0958

كرون النرويج NOK 1 0.1828

زلوتي بولندا PLN 1 0.4301

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0045

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

روبل روسي RUB 1 0.0267

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3198

دولار سنغافورة SGD 1 1.2142

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1754

دولار تايوان TWD 1 0.0562

ليرة تركيا TRY 1 0.2794

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0698

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813

كرون التشيك CZK 1 0.0736

يوان الصين CNY 1 0.2421

جنيه الانجلترا GBP 1 2.1951

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959

كرون السويد SEK 1 0.1734

فرنك سويسرا CHF 1 1.7279

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1418

ليرة لبنان LBP 100 0.1125

ين اليابان JPY 100 1.5264

بيسو تشيلي CLP 100 0.2128

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0123

ريال إيران IRR 100 0.004