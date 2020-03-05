بعثات الشراء من 3 دول تصل إلى أذربيجان في مايو
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)
سيتم تنفيذ بعثات الشراء الأولى لعام 2020 في شهر مايو.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس.
اعلن ان بعثات الشراء من المجر وألمانيا وكرواتيا ستصل الى بلادنا في شهر مايو.
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