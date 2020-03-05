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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في جورانبوي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 5 مارس ينص على تمويل بناء الطريق البري بين علي رضالي – خان قروند – سفيكورد – تاب قاراقويونلو في محافظة جورانبوي.

    وأفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 5 ملايين مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 8 مناطق سكنية يقطنها 31 ألف نسمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في جورانبوي
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