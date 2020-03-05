إغلاق جميع المساجد في طاجيكستان بسبب تهديد فيروس كورونا

دوشنبه، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

اتخذت لجنة الشؤون الدينية الحكومية الطاجيكية قرارا رسميا دعت من خلاله المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والضمان الاجتماعي انه لم يسجل أي حالات إصابة حتى الآن.

وكانت طاجيكستان قد أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.