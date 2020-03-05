تنفيذ 9 بعثات تصديرية إلى 7 بلدان خلال العام الماضي

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تنفيذ 9 بعثات تصديرية الى 7 بلدان خلال عام 2019.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس.

قال يوسف عبد اللهيف إن 33 بعثة تصديرية نظمت خلال سنوات 2016-2019. شاركت أذربيجان في 11 معرضا خلال العام الماضي وفي 30 معرضا خلال سنوات 2016-2019.