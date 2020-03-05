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    اقتصاد


    تنفيذ 9 بعثات تصديرية إلى 7 بلدان خلال العام الماضي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎١]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 9 بعثات تصديرية الى 7 بلدان خلال عام 2019.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس.

    قال يوسف عبد اللهيف إن 33 بعثة تصديرية نظمت خلال سنوات 2016-2019. شاركت أذربيجان في 11 معرضا خلال العام الماضي وفي 30 معرضا خلال سنوات 2016-2019.

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