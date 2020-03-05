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    مقر العمليات: اكتشاف فيروس كورونا لدى 3 أشخاص آخرين في أذربيجان

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    اكتشف فيروس كورونا لدى 3 أشخاص آخرين وافدين إلى أذربيجان من جمهورية إيران الإسلامية.

    قال مقر العمليات لدى مكتب الوزراء في بيان إن أحدهم مواطن ألمانيا من مواليد 1988م والآخرين مواطنا أذربيجان من مواليد 1994م و1999م من المتعلمين في مدينة قم الإيرانية ونقلوا إلى مشفى خاصا.

    وقال إن أحوالهم الصحية كافية وحرارتهم مألوفة ولا شكاية عنهم.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: اكتشاف فيروس كورونا لدى 3 أشخاص آخرين في أذربيجان
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