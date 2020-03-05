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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء مبنى مدرسي جديد بقرية صادقلي في محافظة أغصطفا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم على مرسوم ينص على تخصيص مليوني مانات كشريحة أولى لوزارة التعليم من اجل بناء مبنى مدرسي جديد بسعة 360 مقعد بقرية صادقلي في محافظة أغصطفا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء مبنى مدرسي جديد بقرية صادقلي في محافظة أغصطفا
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