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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء عقدة طرق على خط سكة حديد بمدينة طاووس

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم مرسوما ينص على تخصيص 4 ملايين مانات للوكالة الحكومية للطرق البرية لبناء عقدة طرق جديدة على خط سكة حديد باكو – بويوك كسيك في مدينة طاووس عاصمة المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء عقدة طرق على خط سكة حديد بمدينة طاووس
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