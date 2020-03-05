باكو، 5 مارس، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم مرسوما ينص على تخصيص 4 ملايين مانات للوكالة الحكومية للطرق البرية لبناء عقدة طرق جديدة على خط سكة حديد باكو – بويوك كسيك في مدينة طاووس عاصمة المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء عقدة طرق على خط سكة حديد بمدينة طاووس

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