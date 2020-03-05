الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء مبنى مدرسي جديد في مدينة شمكير
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣١]
باكو، 5 مارس، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم على مرسوم ينص على تخصيص 3 ملايين مانات كشريحة أولى لوزارة التعليم من اجل بناء مبنى مدرسي جديد بسعة 1600 مقعد بمدينة شمكير عاصمة المحافظة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥١]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣١]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥١]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:١٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٥٧]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:١٧]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك