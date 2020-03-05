باكو، 5 مارس، أذرتاج وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم على مرسوم ينص على تخصيص 3 ملايين مانات كشريحة أولى لوزارة التعليم من اجل بناء مبنى مدرسي جديد بسعة 1600 مقعد بمدينة شمكير عاصمة المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لبناء مبنى مدرسي جديد في مدينة شمكير

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده