البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ5 مارس
AzerTAg.az
باكو، 6 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272
أورو EUR 1 1.9092
دولار استرالي AUD 1 1.1221
روبل بلاروسي BYN 1 0.7599
ريال برازيلي BRL 1 0.3682
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084
كرون دنماركي DKK 1 0.2556
لاري جورجي GEL 1 0.6122
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كنادا CAD 1 1.2681
دينار الكويت KWD 1 5.5636
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.406
بيسو المكسيك MXN 1 0.0849
جنيه مصري EGP 1 0.1088
لاي مولدوفا MDL 1 0.0974
كرون النرويج NOK 1 0.1827
زلوتي بولندا PLN 1 0.4427
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243
روبل روسي RUB 1 0.0251
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3527
دولار سنغافورة SGD 1 1.2272
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756
دولار تايوان TWD 1 0.0567
ليرة تركيا TRY 1 0.2778
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0688
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0735
كرون التشيك CZK 1 0.0752
يوان الصين CNY 1 0.2444
جنيه الانجلترا GBP 1 2.2024
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4882
كرون السويد SEK 1 0.1798
فرنك سويسرا CHF 1 1.7998
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426
ليرة لبنان LBP 100 0.1131
ين اليابان JPY 100 1.606
بيسو تشيلي CLP 100 0.2065
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178
روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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