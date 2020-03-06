البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ5 مارس

باكو، 6 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس / آذار.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 مارس / آذار كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272

أورو EUR 1 1.9092

دولار استرالي AUD 1 1.1221

روبل بلاروسي BYN 1 0.7599

ريال برازيلي BRL 1 0.3682

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084

كرون دنماركي DKK 1 0.2556

لاري جورجي GEL 1 0.6122

روبي هندي INR 1 0.0231

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

دولار كنادا CAD 1 1.2681

دينار الكويت KWD 1 5.5636

رينجيتي ماليزي MYR 1 0.406

بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

جنيه مصري EGP 1 0.1088

لاي مولدوفا MDL 1 0.0974

كرون النرويج NOK 1 0.1827

زلوتي بولندا PLN 1 0.4427

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

روبل روسي RUB 1 0.0251

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3527

دولار سنغافورة SGD 1 1.2272

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756

دولار تايوان TWD 1 0.0567

ليرة تركيا TRY 1 0.2778

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0688

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0735

كرون التشيك CZK 1 0.0752

يوان الصين CNY 1 0.2444

جنيه الانجلترا GBP 1 2.2024

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4882

كرون السويد SEK 1 0.1798

فرنك سويسرا CHF 1 1.7998

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426

ليرة لبنان LBP 100 0.1131

ين اليابان JPY 100 1.606

بيسو تشيلي CLP 100 0.2065

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119

ريال إيران IRR 100 0.004