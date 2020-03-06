مقتل ثلاثة في حادث مرور بسيازن

باكو، 6 مارس، أذرتاج

وقع حادث مرور أودى بحياة ثلاثة في سيازن.

أفادت أذرتاج أن الحادث وقع بتصادم سيارة رينو مع شاحنة كاماز على الطريق السريع الواصل بين باكو وقوبا قسمه الذي يمر من خلال قرية يئني كند بمحافظة سيازن مما أدى إلى مقتل 3 اشخاص في السيارة.