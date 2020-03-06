جندي حرس الحدود المستشهد برصاص الاحتلال الأرميني يوارى الثرى بمسقط رأسه

جليل أباد، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

جندي حرس الحدود المستشهد برصاص الاحتلال الأرميني الذي خرق نظام وقف إطلاق النار عند الحدود الدولية الأذربيجانية الأرمينية ووري الثرى بمسقط رأسه قرية جعفرخانلي في محافظة جليل أباد.

أفادت وكالة أذرتاج أن الشهيد أورخان ناظم أوغلو باشازاده دفن في 6 مارس.

شارك في تشييع جنازته مسؤولي جهاز حرس الحدود والسلطة التنفيذية لمحافظة أوجار وجهاز التجنيد وموظفو أجهزة إنفاذ القانون وافرا داسرته وأقاربه وقادته وجنود الوحدة العسكرية وممثلون عن المجتمع المحلي.

وقدم علم أذربيجان وميدالية "التميز في الخدمة العسكرية" من الصنف الثالث التي منحت لجندي حرس الحدود بعد وفاته إلى والد الشهيد.