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    حفل التخريج لطياري سلاح الجو الأذربيجاني في باكستان

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    أقيم حفل تخريج الطيارين لسلاح الجو الأذربيجاني الذين درسوا في أكاديمية أصغر خان العسكرية لجمهورية باكستان الإسلامية.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أنه حضر الحفل ممثلون عن إدارة الملحق العسكري للقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان في جمهورية باكستان الإسلامية وقائد الأكاديمية نائب المشير لأكاديمية الطيران حامد رشيد راندهافا ومدربو الطيران والرسميون لمدرسة الطيران.

    وفي كلمته في الحفل، هنأ نائب المشير للطيران حامد رشيد راندهافا الخريجين وأشار إلى أن تطوير التعاون بين القوات الجوية للبلدين، وكذلك العلاقات في التعليم العسكري والمجالات الأخرى ساهم في تعزيز قدراتنا العسكرية.

    أعرب العقيد محمد نوروزوف، الملحق العسكري لبلادنا في باكستان بالنيابة عن قيادة وزارة الدفاع عن شكره للجانب الباكستاني على مساهمته في تدريب الضباط الأذربيجانيين في إطار برنامج تدريب الطيارين.

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