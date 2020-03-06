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    وصال حسينوف: زاد عدد الأجانب المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية في أوائل عام 2020

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    في بداية عام 2020، ازداد عدد الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية بنسبة 23 % .

    تفيد أذرتاج أن رئيس جهاز الهجرة الحكومي وصال حسينوف صرح بذلك في مؤتمر صحفي عقده في 5 مارس في مقر حزب أذربيجان الجديدة.

    وقال وصال حسينوف إنه خلال الشهرين الأولين من هذا العام، تقدم 4822 شخصاً بطلب للحصول على الجنسية. في يناير وفبراير، بلغ عدد المعادين إلى بلادهم 70 شخصاً. هذا يمثل زيادة بنسبة 52 % عن نفس الفترة من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :وصال حسينوف: زاد عدد الأجانب المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية في أوائل عام 2020
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    وصال حسينوف: زاد عدد الأجانب المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية في أوائل عام 2020 وصال حسينوف: زاد عدد الأجانب المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية في أوائل عام 2020