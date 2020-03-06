شركات الطيران في الشرق الأوسط خسرت 100 مليون دولار بسبب فيروس كورونا
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
القاهرة، 6 مارس، اوقطاي بايراموف، أذرتاج
خسرت الخطوط الجوية في الشرق الأوسط 100 مليون دولار نتيجة لتفشى فيروس كورونا. يفيد المراسل الخاص لأذرتاج أنه جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) .
يدعو اتحاد النقل الجوي الدولي حكومات دول المنطقة إلى مساعدة شركات الطيران في التعامل مع الأزمة. لذلك، نظراً لخطر الإصابة بفيروس كورونا، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التذاكر في الأسابيع القادمة وتعمق المشكلة المالية.
وفقًا للاتحاد، نتيجة لتخفيض وتعليق الرحلات في الدول الآسيوية قد تصل خسائر شركات الطيران العالمية إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.
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