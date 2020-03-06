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    اقتصاد


    ماهر محمدوف: للعلاقات بين أذربيجان وجورجيا تاريخ طويل

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]

    تبليسي، 6 مارس، خطائي عزيزوف، أذرتاج

    للعلاقات الاذربيجانية الجورجية تاريخ عظيم. تعمل SOCAR في جورجيا منذ عام 2006 وتساهم في أمن الطاقة للبلاد.

    تفيد أذرتاج أن المدير العام لشركة سوكار إينيرجي جورجيا ماهر محمدوف صرح بذلك في مقابلة مع الصحفيين.

    بحسب كلامه أن الإشادة بالدور الهام الذي تلعبه شركة سوكار في الاقتصاد الجورجي في الكلمات الملقاة في منتدى الأعمال الأذربيجاني الجورجي أمس في تبليسي تثير الاعتزاز.

    وقال المدير العام أيضاً: "إن العلاقات الاذربيجانية الجورجية لها تاريخ طويل. تستند هذه العلاقات أساساً إلى الصداقة والأخوة بين الدولتين والشعبين. العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين أذربيجان وجورجيا قوية. آمل أن تنمو هذه العلاقات يوماً بعد يوم. "

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