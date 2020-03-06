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    رياضيو سومغايت يحصدون 1054 ميدالية في مسابقات العام الماضي

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٦]

    سومغايت، 6 مارس، أذرتاج

    حصد رياضيو مدينة سومغايت 1054 ميدالية في المسابقات الجمهورية والدولية المنظمة خلال العام الماضي.

    أفادت أذرتاج أنهم فازوا بـ404 ذهبية و295 فضية و355 برونزية.

    AZERTAG.AZ :رياضيو سومغايت يحصدون 1054 ميدالية في مسابقات العام الماضي
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    رياضيو سومغايت يحصدون 1054 ميدالية في مسابقات العام الماضي