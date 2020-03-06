رياضيو سومغايت يحصدون 1054 ميدالية في مسابقات العام الماضي

بيان مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة حول أعمال التخريب التي ارتكبتها أرمينيا في الأراضي المحتلة لأذربيجان ضمن وثائق الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة