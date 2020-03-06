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    حرس الحدود الاذربيجاني: نفذ الجيش الأرمني أعمالا تخريبية على حدود الدولة

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    في 6 مارس، نشرت الوسائل الإعلامية الأرمنية الأنباء عن قيام الجانب الأذربيجاني بأعمال التخريب في حدود الدولة الأذربيجانية الأرمنية صوب منطقة غازاخ وإصابة أحد أفراد القوات المسلحة الأرمنية.

    ابلغ المكتب الصحفي لحرس حدود الدولة لوكالة أذرتاج أن الأنباء حول قيام أفراد حرس حدود الدولة بأعمال التخريب غير صحيحة ولا تعكس الواقع.

    في يوم 6 مارس اعتباراً من الصباح، تعرضت مواقعنا الحدودية في قرية جعفرلي بمنطقة غازاخ لإطلاق النيران الكثيفة من الأسلحة كبيرة العيار وبنادق القنص من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمنية المرابطة بالقرب من قريتي سيفكار وساريوكيوك في مقاطعة إيجيوان الأرمنية.

    تصدت قواتنا من حرس الحدود لاستفزازات العدو وأسكتت نقاط النيران للقوات المسلحة الأرمينية التي كانت تطلق منها النيران على مواقعنا الحدودية العسكرية.

    AZERTAG.AZ : حرس الحدود الاذربيجاني: نفذ الجيش الأرمني أعمالا تخريبية على حدود الدولة
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