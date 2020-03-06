أذربيجان: تقديم مساعدة مالية الى منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 6 مارس (أذرتاج).

استجابة لمناشدة منظمة التعاون الإسلامي الى الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية الناشئة في منطقة الساحل الافريقي، قدم مجلس الوزراء الاذربيجاني بتوجيه من الرئيس الاذربيجاني مساعدات مالية بمبلغ 100 ألف دولار الى المنظمة للإسهام في تحويل إدارة الشئون الإنسانية والتنموية للمنظمة في النيجر الى مكتب إقليمي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان القرار بشأن تحويل الإدارة المذكورة الى مكتب إقليمي صدر في الدورة الـ46 بمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في أبوظبي في 1-2 مارس عام 2019 وفي القمة الإسلامية الـ14 لقادة الدول والحكومات المنعقدة في مكة المكرمة في 31 مايو.