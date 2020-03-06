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    افتتاح مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي للزوار المحليين

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]

    القاهرة، اوقطاي بايراموف، 6 مارس (اذرتاج).

    افتتح المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة للزوار من المملكة العربية السعودية بعد إغلاقهما للإجراءات الصحية الاحترازية.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج من القاهرة ان هذا أعلنته قناة "الإخبارية" التلفزيونية. أفادت القناة التلفزيونية انه قد تم تسجيل 5 حالات الإصابة بفيروس كورونا في هاذين المسجدين. بعد هذا، اغلق كلا المسجدين المقدسين وأجريت فيهما الإجراءات الاحترازية الصحية.

    AZERTAG.AZ :افتتاح مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي للزوار المحليين
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