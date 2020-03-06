وزارة الخارجية: تقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة على دولة أرمينيا المعتدية

باكو، 6 مارس، أذرتاج

في 5 مارس، انتهكت القوات المسلحة الأرمنية مرة أخرى وقف إطلاق النار في اتجاه منطقة غازاخ على الحدود الأذربيجانية الأرمنية. أستشهد جندي حرس الحدود أورخان ناظم باشا زاده في مركز الحدود قرب قرية قوشجو أيريم بمقاطعة غازاخ على يد قناصة العدو. هذا الحادث الدامي استفزازي وله طابع تخريبي هادف وتقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة على البلد المعتدي وهي أرمينيا.

تفيد أذرتاج أن هذا جاء في بيان وزارة خارجية أذربيجان.

جاء في البيان أيضاً أن استشهاد جندينا الذي يحرس حدود دولة أذربيجان المعترف بها دولياً يدل بوضوح على أن الدعوات من أرمينيا المعتدية إلى تسوية سلمية للنزاع ليست سوى أكاذيب ونفاق. إن هذه الأنشطة الإجرامية والمدمرة من قبل القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا تعرقل بشكل مباشر جهود المجتمع الدولي لحل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قراباغ الجبلية من خلال المفاوضات وبالتالي المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الله يرحم شهيدنا.