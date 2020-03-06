تنظيم بعثات تصديرية إلى روسيا والصين وليتوانيا وكرواتيا بحلول نهاية العام

باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

ومن المقرر أن تنظم البعثات التصديرية الى روسيا والصين وليتوانيا وكرواتيا بحلول نهاية العام.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس.

قال يوسف عبد اللهيف إنه تم تأجيل بعثة التصدير المخططة للصين في مارس من هذا العام.