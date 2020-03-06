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    ثقافة


    عرض مسرحية "ميتامورفوز"

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    يؤدي مسرح "يوغ" الحكومية الأذربيجانية في الخامس عشر من مارس الحالي احدى المسرحيات الممتعة في ذخيرتها "ميتامورفوز" /الاستحالة/ للمرة التالية.

    قالت المسرحية في بيان إن المسرحية المعدة على أساس مؤلف الكاتبة حق وردييفا تعرض بإخراج جوناي ستار بأداء الممثلين مهدييف وقاسموفا وحميدوف.

    ويدعو المسرح لمشاهدة المسرحية المنظمة لدى مسرح الدمى الحكومي باسم عبد الله شائق ومدتها 75 دقيقة.

    وتحكي المسرحية حكاية 3 أشخاص مجهولين يأخذون في لعب "رؤية أنفسهم من الخارج" في ظروف يقعون فيها الأمر الذي يبعدهم عن الزمان من آن إلى آخر ويبتعدون في نهاية المطاف عن أنفسهم من اجل النجاة.

    وتستهدف المسرحية إلى مرام مفاده أن الندامة المتأخرة مفيدة مع أن جزاء الأخطاء في الحياة الحقيقية لا مفر منه.

    AZERTAG.AZ :عرض مسرحية "ميتامورفوز"
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