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    افتتاح دور التجارة الأذربيجانية في روسيا ودول الخليج

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    من المقرر افتتاح دور التجارة الأذربيجانية في روسيا ودول الخليج في هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبد اللهيف في مؤتمر صحفي عقد في 2 مارس.

    يذكر ان دار التجارة الأذربيجانية الأول افتتح في عام 2017 بمينسك.

    AZERTAG.AZ :افتتاح دور التجارة الأذربيجانية في روسيا ودول الخليج
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