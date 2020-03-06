265 ألف امرأة ينشطن في ريادة العمل في أذربيجان

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قالت طالية ابراهيموفا إن أذربيجان تنشط فيها اليوم 265 ألف امرأة بفعاليات ريادة العمل نتيجة تنمية ريادة العمل للنساء في ظل حماية حقوق النسوة وضمان حرياتهن بما يصب في تحررهن من التوقف الاقتصادي.

أوضحت ابراهيموفا مديرة قسم القانون لدى اللجنة الحكومية لمشكلات العائلة والمرأة والطفل في اجتماع مكرس ليوم النساء العالمي انعقد في باكو 6 مارس اليوم أن ريادة العمل للنساء ارتقت في البلد إلى مرحلة جديدة ضمن مشاريع مشتركة منفذة من جانب اللجنة الحكومية والاتحاد الأوروبي وكذلك الأمم المتحدة. وأضافت أن البلد فيه 9 مراكز الموارد البشرية للنساء التي تعد احدى الإنجازات في هذا المجال.