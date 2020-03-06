البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ10 مارس
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 10 مارس / آذار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:١٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٥٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:١٧]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك