  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    1070492 دافع ضرائب مسجل في أذربيجان

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    بلغ عدد دافعي الضرائب المسجل في أذربيجان إلى أول مارس الحالي مليونا و70 ألفا و492 دافع ضرائب ومنهم 927 ألف و427 دافع ضريبة او 6ر86 في المائة من الأشخاص الطبيعية و143 ألف و65 دافع ضريبة او 4ر13 في المائة من الأشخاص الاعتبارية وسائر المنظمات.

    وقال جهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد في بيان إن عددهم العام ارتفع قدر 82 الفا و334 دافع ضريبة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي ومنهم 66 الفا و673 دافع ضريبة او 9ر80 في المائة من الأشخاص الطبيعية و15 الفا و661 دافع ضريبة او 1ر19 في المائة من الأشخاص الاعتبارية. تحقق ارتفاع عدد دافعي الضرائب المسجل باعتبارهم أشخاصا اعتبارية على حساب مؤسسات تجارية بنسبة 9ر95 في المائة.

    وأضاف أن الجهاز اعتمد على تسجيل 1156 مؤسسة تجارية خلال فبراير العام الحالي فيما تم تسجيل 827 مؤسسة ذات الاستثمار المحلي و329 مؤسسة تجارية ذات الاستثمار الأجنبي خلال الشهر السابق.

    AZERTAG.AZ :1070492 دافع ضرائب مسجل في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ10 مارس
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
    1070492 دافع ضرائب مسجل في أذربيجان