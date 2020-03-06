1070492 دافع ضرائب مسجل في أذربيجان

باكو، 6 مارس، أذرتاج

بلغ عدد دافعي الضرائب المسجل في أذربيجان إلى أول مارس الحالي مليونا و70 ألفا و492 دافع ضرائب ومنهم 927 ألف و427 دافع ضريبة او 6ر86 في المائة من الأشخاص الطبيعية و143 ألف و65 دافع ضريبة او 4ر13 في المائة من الأشخاص الاعتبارية وسائر المنظمات.

وقال جهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد في بيان إن عددهم العام ارتفع قدر 82 الفا و334 دافع ضريبة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي ومنهم 66 الفا و673 دافع ضريبة او 9ر80 في المائة من الأشخاص الطبيعية و15 الفا و661 دافع ضريبة او 1ر19 في المائة من الأشخاص الاعتبارية. تحقق ارتفاع عدد دافعي الضرائب المسجل باعتبارهم أشخاصا اعتبارية على حساب مؤسسات تجارية بنسبة 9ر95 في المائة.

وأضاف أن الجهاز اعتمد على تسجيل 1156 مؤسسة تجارية خلال فبراير العام الحالي فيما تم تسجيل 827 مؤسسة ذات الاستثمار المحلي و329 مؤسسة تجارية ذات الاستثمار الأجنبي خلال الشهر السابق.