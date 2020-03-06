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    إخضاع عائلة إيرانية متكونة من 8 أفراد للحجر الصحي بالقوة بعد رفضها في أذربيجان

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٥‎]

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    استدعت عائلة إيرانية مقيمة في باكو 4 مارس الحالي طاقم الإسعاف بعد ظهور حرارة لدى احدى أفراد الأسرة.

    أفادت أذرتاج أن التحقيق الابتدائي كشف عن عودة رب العائلة في 27 فبراير الماضي من جمهورية إيران الإسلامية المنتشر فيها انتشارا واسعا فيروس كورونا الجديد إلى أراضي أذربيجان وبهذا السبب قرر طاقم الإسعاف بإخضاع جميع أفراد العائلة لمعاينة طبية ابتدائية ولأغراض وقائية فتسارعت الإسعاف لنقل جميع أفراد العائلة إلى مستشفى خاصة المتكونة من 6 أطفال ووالدين كلهم من مواطني إيران واضطر طاقة الإسعاف إلى استدعاء قوات الشرطة إلى العنوان بسبب مقاومة العائلة ورفضها لطلب الإسعاف القانوني وتخضع العائلة الإيرانية حاليا للرقابة الطبية الخاصة ضمن الحجر الصحي.

    AZERTAG.AZ :إخضاع عائلة إيرانية متكونة من 8 أفراد للحجر الصحي بالقوة بعد رفضها في أذربيجان
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