إعلان التأهب الرفيع في موسكو بسبب فيروس كورونا

موسكو، 6 مارس، فريده عبد اللهييفا، أذرتاج

أعلن في موسكو نظام التأهب الرفيع للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

تفيد أذرتاج أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين طبق نظام التأهب الرفيع في العاصمة الروسية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عمدة بلدية موسكو إن التدابير الوقائية سيتم تعزيزها في الأماكن العامة والنقل والأعمال التجارية والمؤسسات وسيقضي القادمون من البلدان الموبوءة على نطاق واسع فترة الحجر الصحي في منازلهم خلال 14 يوماً. كما تم إصدار التوجيهات حول قياس درجات الحرارة اليومية في أماكن العمل في الإدارات والشركات. وقال سيرجي سوبيانين إنه على الرغم من التدابير المتخذة، لا يزال هناك أشخاص مصابون في موسكو. بالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر بناء المستشفى المعدي المؤقت في موسكو من الهياكل الجاهزة كما كان في مدينة ووهان الصينية.

في الوقت الحاضر تم الإبلاغ عن 7 حالات للإصابة بفيروس كورونا في روسيا وأحدها في موسكو.