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    منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العملية الإرهابية بالعاصمة التونسية

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]

    باكو، 6 مارس (اذرتاج).

    أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت اليوم بالعاصمة التونسية تونس التي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وأصابت آخرين.

    وعبرت الأمانة العامة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى وعن تضامنها مع تونس حكومة وشعبا ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب.

    وجددت الأمانة التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

     

    AZERTAG.AZ :منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العملية الإرهابية بالعاصمة التونسية
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