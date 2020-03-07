تبليسي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج) أجلى 140 شخص مصاب بفيروس الكروانا الى حجر صحي في جورجيا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني "stopcov.gov.ge" على الإنترنت ان 42 شخصًا آخر تلقي علاج المرضى الداخليين. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9 أشخاص. واحد منهم في حالة خطيرة.

AZERTAG.AZ : يجلى 140 جورجي مصاب بالفيروس إلى حجر صحي

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