باكو، 7 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272 أورو EUR 1 1.9092 دولار استرالي AUD 1 1.1221 روبل بلاروسي BYN 1 0.7599 ريال برازيلي BRL 1 0.3682 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084 كرون دنماركي DKK 1 0.2556 لاري جورجي GEL 1 0.6122 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كنادا CAD 1 1.2681 دينار الكويت KWD 1 5.5636 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.406 بيسو المكسيك MXN 1 0.0849 جنيه مصري EGP 1 0.1088 لاي مولدوفا MDL 1 0.0974 كرون النرويج NOK 1 0.1827 زلوتي بولندا PLN 1 0.4427 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243 روبل روسي RUB 1 0.0251 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3527 دولار سنغافورة SGD 1 1.2272 ريال السعودية SAR 1 0.453 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756 دولار تايوان TWD 1 0.0567 ليرة تركيا TRY 1 0.2778 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0688 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0735 كرون التشيك CZK 1 0.0752 يوان الصين CNY 1 0.2444 جنيه الانجلترا GBP 1 2.2024 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4882 كرون السويد SEK 1 0.1798 فرنك سويسرا CHF 1 1.7998 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426 ليرة لبنان LBP 100 0.1131 ين اليابان JPY 100 1.606 بيسو تشيلي CLP 100 0.2065 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178 روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لليوم

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