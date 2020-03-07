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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لليوم

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٢٤]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج 

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272

    أورو EUR 1 1.9092

    دولار استرالي AUD 1 1.1221

    روبل بلاروسي BYN 1 0.7599

    ريال برازيلي BRL 1 0.3682

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084

    كرون دنماركي DKK 1 0.2556

    لاري جورجي GEL 1 0.6122

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كنادا CAD 1 1.2681

    دينار الكويت KWD 1 5.5636

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.406

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

    جنيه مصري EGP 1 0.1088

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0974

    كرون النرويج NOK 1 0.1827

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4427

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0044

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

    روبل روسي RUB 1 0.0251

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3527

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2272

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756

    دولار تايوان TWD 1 0.0567

    ليرة تركيا TRY 1 0.2778

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0688

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0735

    كرون التشيك CZK 1 0.0752

    يوان الصين CNY 1 0.2444

    جنيه الانجلترا GBP 1 2.2024

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4882

    كرون السويد SEK 1 0.1798

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7998

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1426

    ليرة لبنان LBP 100 0.1131

    ين اليابان JPY 100 1.606

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2065

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0178

    روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لليوم
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