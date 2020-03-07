طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا

دوشنبه، 7 مارس، قولو كانجرلي، أذرتاج

لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في طاجيكستان. ومع ذلك، كانت هناك طوابير في محلات البقالة والأسواق في المدن في جميع أنحاء البلاد فيما بسبب خطر فيروس كورونا، والناس يشترون كل ما موجود.

تفيد أذرتاج استناداً إلى الوسائل الإعلامية الطاجيكية أن أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفعت بهذا السبب.

وقد حثت حكومة طاجيكستان السكان على عدم القلق وتمتلك البلاد إمدادات غذائية لمدة عامين كما يتم استيراد أنواع مختلفة من الأغذية من دول أجنبية.

وصرح نائب وزير الصحة لطاجيكستان، شوديخون جامشيد للصحفيين بأنه يجري تنظيم حملة توعية عامة بهذا الشأن، قائلاً إنه لا يوجد نقص في الغذاء في البلاد.

وقال إن 1500 شخص من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وأفغانستان وضعوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. لم يتم الكشف عن أي علامة للفيروس بعد في هؤلاء الناس.