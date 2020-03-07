  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]

    دوشنبه، 7 مارس، قولو كانجرلي، أذرتاج

    لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في طاجيكستان. ومع ذلك، كانت هناك طوابير في محلات البقالة والأسواق في المدن في جميع أنحاء البلاد فيما بسبب خطر فيروس كورونا، والناس يشترون كل ما موجود.

    تفيد أذرتاج استناداً إلى الوسائل الإعلامية الطاجيكية أن أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفعت بهذا السبب.

    وقد حثت حكومة طاجيكستان السكان على عدم القلق وتمتلك البلاد إمدادات غذائية لمدة عامين كما يتم استيراد أنواع مختلفة من الأغذية من دول أجنبية.

    وصرح نائب وزير الصحة لطاجيكستان، شوديخون جامشيد للصحفيين بأنه يجري تنظيم حملة توعية عامة بهذا الشأن، قائلاً إنه لا يوجد نقص في الغذاء في البلاد.

    وقال إن 1500 شخص من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وأفغانستان وضعوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. لم يتم الكشف عن أي علامة للفيروس بعد في هؤلاء الناس.

    AZERTAG.AZ :طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]
    يجلى 140 جورجي مصاب بالفيروس إلى حجر صحي
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
    منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العملية الإرهابية بالعاصمة التونسية
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٢]
    إعلان التأهب الرفيع في موسكو بسبب فيروس كورونا
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    افتتاح مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي للزوار المحليين
    طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا