اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن باخرة نيلية

القاهرة، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

أعلنت وزارة الصحة المصرية انه تم اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.

وأكدت أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها ومن وجدوا معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض.