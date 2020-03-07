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    اليابان تحدد تدابير إضافية لمكافحة فيروس كورونا

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]

    طوكيو، 7 مارس، أذرتاج

    حددت الحكومة اليابانية تدابير جديدة لمكافحة الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.

    تفيد أذرتاج أن اليابان ستعلق تأشيرات الدخول للمواطنين الصينيين والكوريين الجنوبيين اعتباراً من 9 مارس. أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات في اليابان يجب أن يخضعوا للحجر الصحي.

    في نفس الوقت، يجب أن يخضع جميع الأشخاص وكذلك مواطني اليابان القادمين من هذه البلدان في فترة من 9 إلى 31 مارس للحجر الصحي.

    ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد ألغت بالفعل بعض التأشيرات الصادرة للمواطنين الصينيين والكوريين الجنوبيين.

    من المتوقع أن يقر البرلمان الياباني في الأسبوع المقبل مشروع القانون الذي يجيز لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

    سيمنح مشروع القانون للسلطات المحلية صلاحية التحكم في ساعات عمل الشركات وإغلاق المدارس ودعوة السكان بالبقاء في منازلهم. كما يمنح مشروع القانون هذه السلطات الحق في استخدام المباني والأراضي الخاصة لرجال الأعمال للأغراض الطبية دون إذن منهم.

    AZERTAG.AZ :اليابان تحدد تدابير إضافية لمكافحة فيروس كورونا
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