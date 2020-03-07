جورجيا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا

تبليسي، 7 مارس، أذرتاج

علقت الحكومة الجورجية الرحلات الجوية المباشرة مؤقتاً إلى إيطاليا.

تفيد أذرتاج أن القرار أتخذ لمنع تفشي الفيروس التاجي الجديد في جورجيا.

قالت وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية ناتيا تورنافا في تعليقها على القرار: "سيؤثر إيقاف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا سلبياً على اقتصاد البلاد. لكن حياة وصحة مواطني البلاد أكثر أهمية بالنسبة لنا ".

وبحسب كلام الوزيرة، فإن عودة المواطنين الجورجيين من إيطاليا والدول الأخرى عالية الخطورة إلى البلاد ومعاملتهم الإلزامية ستكون على حساب نفقات الحكومة.