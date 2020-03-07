  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    جورجيا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    تبليسي، 7 مارس، أذرتاج

    علقت الحكومة الجورجية الرحلات الجوية المباشرة مؤقتاً إلى إيطاليا.

    تفيد أذرتاج أن القرار أتخذ لمنع تفشي الفيروس التاجي الجديد في جورجيا.

    قالت وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية ناتيا تورنافا في تعليقها على القرار: "سيؤثر إيقاف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا سلبياً على اقتصاد البلاد. لكن حياة وصحة مواطني البلاد أكثر أهمية بالنسبة لنا ".

    وبحسب كلام الوزيرة، فإن عودة المواطنين الجورجيين من إيطاليا والدول الأخرى عالية الخطورة إلى البلاد ومعاملتهم الإلزامية ستكون على حساب نفقات الحكومة.

    AZERTAG.AZ :جورجيا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
    تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
    اليابان تحدد تدابير إضافية لمكافحة فيروس كورونا
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]
    اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن باخرة نيلية
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
    طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا
    جورجيا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا