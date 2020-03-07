باكو، 7 مارس، أذرتاج. قررت حكومة جمهورية أذربيجان تقديم 5 ملايين دولار كمساعدة إنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا .(COVID-19) تفيد أذرتاج هذا نقلاً مجلس الوزراء بذلك. أفيد أن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتخصيص هذه الأموال من الصندوق الاحتياطي لميزانية الدولة لعام 2020. بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات ودية وحسن الجوار. تعمل الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة في البلدين بشكل وثيق لمنع تفشى فيروس COVID-19. تدعم جمهورية أذربيجان جهود المجتمع الدولي في مكافحة COVID-19 وتواصل تعاونها المثمر مع منظمة الصحة العالمية.

AZERTAG.AZ : حكومة أذربيجان تقرر تقديم مساعدة مالية لإيران

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