  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حكومة أذربيجان تقرر تقديم مساعدة مالية لإيران

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج.

    قررت حكومة جمهورية أذربيجان تقديم 5 ملايين دولار كمساعدة إنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا .(COVID-19)

    تفيد أذرتاج هذا نقلاً مجلس الوزراء بذلك.

    أفيد أن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتخصيص هذه الأموال من الصندوق الاحتياطي لميزانية الدولة لعام 2020.

    بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات ودية وحسن الجوار. تعمل الوزارات والوكالات الحكومية ذات الصلة في البلدين بشكل وثيق لمنع تفشى فيروس COVID-19.

    تدعم جمهورية أذربيجان جهود المجتمع الدولي في مكافحة COVID-19 وتواصل تعاونها المثمر مع منظمة الصحة العالمية.

    AZERTAG.AZ : حكومة أذربيجان تقرر تقديم مساعدة مالية لإيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
    ضياء ذاكر آجار: أذرتاج هي سفيرة الأنباء لأذربيجان في جميع أنحاء العالم التركي
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
    العلاقات بين أذربيجان وجورجيا على مستوى الشراكة الاستراتيجية
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]
    أذرتاج شركة الراديو والتلفيزيون التركية مهتمان بتوسيع التعاون
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
    نائب رئيس المجلس الفيدرالي الألماني: ما حدث في خوجالي مأساة للبشرية
    حكومة أذربيجان تقرر تقديم مساعدة مالية لإيران