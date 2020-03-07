تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
باكو، 7 مارس، شيخعلي علييف، (أذرتاج).
قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر تنظيمها يومي 3 و4 ابريل 2020 في نيامي، وذلك بسبب الظرفية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا، الى موعد يحدد في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
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