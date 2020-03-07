  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي

    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]

    باكو، 7 مارس، شيخعلي علييف، (أذرتاج).

    قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر تنظيمها يومي 3 و4 ابريل 2020 في نيامي، وذلك بسبب الظرفية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا، الى موعد يحدد في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

    AZERTAG.AZ :تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
    جورجيا توقف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
    اليابان تحدد تدابير إضافية لمكافحة فيروس كورونا
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]
    اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن باخرة نيلية
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
    طوابير في محلات البقالة والأسواق في طاجيكستان بسبب خطر فيروس كورونا
    تأجيل عقد الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي