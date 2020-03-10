زلزال بقوة 4 درجات يهز ايران
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
طهران، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضربت هزات أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مدينة خوي الإيرانية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في عمق 10 كم.
ولم ترد لغاية الان اي تقارير عن وقوع اضرار جراء الزلزال.
كانت قد تعرضت هذه المنطقة الى هزات ارضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في 23 فبراير الماضي.
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