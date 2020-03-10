باريس، 10 مارس، شهلاء آغالاروفا (أذرتاج). أصيب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر بفيروس كورونا. أفادت المراسلة الخاصة لاذرتاج ان هذا أعلنته وزارة الصحة الفرنسية. يقال ان الحالة الصحية للوزير جيد. يشار الى ان 25 شخصا بينهم 10 نساء توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد. كذلك حظر تجمع اكثر من 1000 شخص حتى 15 ابريل.

AZERTAG.AZ : إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

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