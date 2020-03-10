نوفاك: صناعة النفط الروسية قوية لدرجة قابلة للتنافس في كل مستويات الأسعار
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٣٠]
باكو، 10 مارس (أذرتاج).
صناعة النفط الروسية قوية لدرجة قابلة للتنافس في كل مستويات الأسعار.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسية قوله ان روسيا ستحافظ على حصتها في السوق في مثل هذه الحالات.
يشار الى ان روسيا تخطط زيادة حجم انتاجها من النفط ابتداء من الشهر القادم.
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