تبليسي، 10 مارس، أذرتاج عزل نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا غينادي ارولادزه نفسه عن المجتمع بسبب الفيروس التاجي (كورونا). تفيد أذرتاج أن نائب الوزير كتب عن ذلك في صفحته على الفيسبوك. وقال غينادي ارولادزه إنه التقى بالمصابين بالفيروس التاجي في جورجيا واتخذ قرارا بشأن عزلته. وفي رأيه، فإن صحته لا تزال في حالة جيدة وسيتم إبلاغه بانتظام عن نتائج اختبارات الدم وحالته المستقبلية. من الجدير بالذكر أنه هناك 15 شخصاً مصاباً بـ COVID-19 في جورجيا. يخضع أكثر من 140 شخصاً للحجر الصحي ويعالج 51 شخصاً في المستشفى.

AZERTAG.AZ : في جورجيا، اعتزل نائب الوزير عن المجتمع بسبب كورونا الجديد

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