رئيس أوزبكستان يعقد اجتماعا حول آفاق التعاون الاقتصادي مع روسيا وأذربيجان

طشقند، 10 مارس، غولو كنكرلي، أذرتاج

عقد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف اجتماعا حول آفاق الاستثمار الثنائي والتعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا وأذربيجان.

تفيد أذرتاج أن رئيس جمهورية أوزبكستان قال إن مؤشرات التجارة والاستثمارات المتبادلة مع هاتين الدولتين زادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. شدد شوكت ميرزيوييف على أنه وفقًا لنتائج عام 2019، ارتفع معدل التبادل التجاري مع روسيا بنسبة 17 % مقارنة بعام 2018 وبلغ 6.6 مليار دولار. ارتفع حجم التجارة الثنائية مع أذربيجان بنسبة 55.7%.

وأشاد الرئيس أيضا بتعزيز التعاون في المجال الاستثماري. في العام الماضي، فتحت روسيا في أوزبكستان 484 شركة جديدة مع رأس المال الروسي، وبلغ عددها إلى 1828 شركة. هناك 178 شركة برأسمال أذربيجان في البلاد.

وقد أولى الاجتماع اهتماما خاصا لتحسين جودة تنفيذ المشاريع القائمة وتطوير العلاقات الثنائية مع هاتين الدولتين في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية. وبالتالي، ستنفذ الشركاء الروسية مشاريع متنوعة بقيمة 7.3 مليار دولار، مما يعني خلق 3.5 ألف وظيفة.

وقال الرئيس إنه سيتم إنجاز المشاريع بقيمة 335 مليون دولار نتيجة لإقامة التعاون الصناعي مع الجانب الأذربيجاني. ومن المقرر تجميع السيارات والحافلات وتطوير التعاون متبادل المنفعة في صناعة النفط والغاز.

قال شوكت ميرزيوييف إن اجتماع اللجنة الحكومية الاوزبكية الاذربيجانية المشتركة سيعقد في العقد الثاني من شهر مارس.

وأشار الرئيس إلى تحسن النشاط التجاري والاستثماري مع الشركات والمنظمات الرائدة في روسيا وأذربيجان وتعميق العلاقات في اتجاهات جديدة للتعاون في هذه المجالات.

وشدد الرئيس على أهمية تنفيذ مشاريع جديدة مع أذربيجان في مجالات النفط والغاز والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة الكروم وصناعة النبيذ والمجوهرات والتعليم.

تم الاستماع إلى تقارير الوزارات والوكالات ذات الصلة وتم تحديد الإجراءات المستقبلية لتنفيذ مهام محددة.