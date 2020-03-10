لقاءات ممثلي وكالة "كوبيا" في المملكة المتحدة حول التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

باكو، 10 مارس، أذرتاج

زار ممثلو وكالة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مقر اتحاد الشركات الصغيرة في لندن في إطار زيارتهم إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الوكالة أن رئيس الوكالة أورخان محمدوف في اجتماعه مع نائب مدير مكتب الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية لاتحاد الأعمال الصغيرة جيمس سيبلي أبلغ المعلومات عن أنشطة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعاونها مع الوكالات ذات الصلة من الدول الأجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة. وتم وتبادل الآراء حول التعاون مع الاتحاد وتنظيم زيارات ممثلي المنظمة لبلدنا في تقديم الخدمات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

في الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير(EBRD) تشكين تميز تمت مناقشة استراتيجية البنك للفترة 2019-2024 على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع مكتب باكو. جرت مناقشات حول تنظيم المؤتمر.

في اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في لندن بيتر بيشوب تبادل معلومات حول أنشطة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص الشركات الأذربيجانية للانضمام إلى أكبر شبكة لدعم الأعمال التجارية في العالم شبكة الأعمال الأوروبية (Enterprise Europe Network). وجرت مناقشات حول تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في الوصول إلى الأسواق وتعزيز معارف ومهارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدير.